النفط يتجه لتسجيل أطول موجة خسائر شهرية

الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي، والاحتمال بأن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة، وزيادة القيود للحد من تفشي فيروس كورونا في الصين.

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وانخفضت عقود خام غرب تكساس الأميركي بنحو 2.58 دولار، أو بنسبة 2.82 بالمئة، ليصل إلى 89.06 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض بنحو 5.37 دولار في الجلسة السابقة بسبب مخاوف الركود.



وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، بنحو 3.56 دولار، ليصل إلى عند 95.75 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بواقع 5.78 دولار أمس الثلاثاء.



وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر بنحو 2.70 دولار، أو بنسبة 2.76 بالمئة، لتصل إلى 95.14 دولار للبرميل. ( سكاي نيوز )







