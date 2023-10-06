الجمعة 06-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة اقترضت من صندوق الضمان الاجتماعي 8.5 مليار دينار

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا

ولي العهد يساند منتخب السلة أمام نظيره الفلبيني- صورة

الأردنية للطيران في عيدها الرابع والعشرين

موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي

كازاخستان: اعتقال أكثر من 70 عضوا في الجماعات الإجرامية

مؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر أسبوعية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

انخفاض العملة الروسية ومؤشر بورصة موسكو الرئيسي يصعد

توضيح من وزارة العمل بشأن عمل الأحداث

 
الجمعة، 06-10-2023 09:29 ص

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

0c389a9a9a48e8487e1c2a78c4a11a27


الوكيل الاخباري-  تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي، رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى 84.32 دولار للبرميل لكنها تراجعت 11.8 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.33 بالمئة عند 82.54 دولار للبرميل، وسط انخفاض 8.8 بالمئة على مدار الأسبوع.


وكانت أوبك+ قررت هذا الأسبوع الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير كما هي، بما يشير إلى استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

إقرأ ايضا
1696584945765

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا

19_2019-637050020672474568-247

مؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر أسبوعية

38f4c2ca-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

651fb4d14c59b765c94cb833

انخفاض العملة الروسية ومؤشر بورصة موسكو الرئيسي يصعد

102023594219882739084

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

1483420

النفط عالميا ينخـفض مجددا

أخبار متعلقة
نفط9

أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات

LYNXMPEJ8K044_L

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

LYNXMPEJ8J05O_L

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7٪ في آب الماضي

نفط4

انخفاض أسعار النفط اليوم عالمياً

650071184236047c055fa386

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر 2022

556

أوبك تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير