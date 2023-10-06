النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

الوكيل الاخباري- تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي، رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى 84.32 دولار للبرميل لكنها تراجعت 11.8 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.33 بالمئة عند 82.54 دولار للبرميل، وسط انخفاض 8.8 بالمئة على مدار الأسبوع.



وكانت أوبك+ قررت هذا الأسبوع الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير كما هي، بما يشير إلى استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.