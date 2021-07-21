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الأربعاء، 21-07-2021 11:41 ص

النفط يتخلى عن مكاسبه بعد تقرير أمريكي

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط اليوم بعدما أظهر تقرير زيادة غير متوقعة بمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال تنام جديد في إصابات كوفيد-19 قد يقلص الطلب على الوقود.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 68.98 دولار للبرميل، في الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض مكاسب أمس الثلاثاء عندما ارتفعت 1.1 بالمئة.


فيما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 بالمئة هي الأخرى لتسجل 66.84 دولار للبرميل، بعد صعودها دولارا يوم أمس الثلاثاء.
وقال محللو مؤسسة "آي إن جي إيكونوميكس" في مذكرة: إن "السوق تعرضت لبعض الضغوط أوائل المعاملات الصباحية اليوم بعد تقرير مخزونات مفاجئ ينبئ بتراجع الأسعار من معهد البترول الأمريكي".


وقال مصدران بسوق النفط إن أرقام المعهد تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2021.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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