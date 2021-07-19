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الإثنين، 19-07-2021 08:33 ص

بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات

النفط يتراجع أكثر من 1%

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تراجع النفط أكثر من 1% الاثنين، متأثرا بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق بسبب معارضة الإمارات.

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وانخفض خام برنت 1%، أو 1.4%، مسجلا 72.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.37 بتوقيت غرينتش بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق.
وتراجع الخام الأميركي 94 سنتا أو 1.3% عند 70.87 دولارا للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.


واتفق وزراء مجموعة أوبك+ الأحد، على زيادة إمدادات النفط من آب/أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.


واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة من أيار/مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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