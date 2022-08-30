النفط يتراجع عالمياً مع تفوق مخاوف التضخم

الوكيل الإخباري -
هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، إذ تخشى السوق أن تؤدي زيادة البنوك المركزية معدلات الفائدة بشكل أكثر حدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.اضافة اعلان
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 81 سنتا أو 0.7 % إلى 104.28 دولار للبرميل، بعد صعودها 4.1% أمس الاثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.
والتضخم قريب من خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وهو مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في معدلات الفائدة. ( سكاي نيوز
)