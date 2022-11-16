النفط يتراجع عالمياً

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط انخفاضا حادا الأربعاء مع استئناف شحنات النفط الروسي إلى المجر عبر خط الأنابيب دروجبا ليتخلى الخام عن المكاسب التي حققها في وقت سابق إثر هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.



وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.88 دولار، أي اثنين بالمئة، إلى 91.98 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.29 دولار، أي 2.6 بالمئة، مسجلة 84.63 دولار للبرميل.

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وسجل الخامان ارتفاعا كبيرا بعد أن تعرضت ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل عُمان ألحق بها أضرارا طفيفة، مما سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في أزحم ممرات شحنات النفط في العالم. ( سكاي نيوز )

