النفط يتماسك قرب أعلى مستوى في 8 أشهر

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط في تعاملات هادئة ، في الولايات المتحدة، إذ انخفضت وسط مخاوف من زيادة المعروض وشكوك بشأن إمكانية قضاء لقاح على جائحة فيروس "كورونا".



وبحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، نزل خام "برنت" 0.10% إلى 47.74 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن فقد 1.7% خلال الليل.



وهبط الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" 80 سنتا، أو 1.75%، إلى 44.91 دولار للبرميل.



صعد كلا الخامين القياسيين نحو 6% هذا الأسبوع بعد أن أعلنت "أسترازينيكا" في وقت سابق هذا الأسبوع أن لقاحها لكوفيد-19 قد يكون فعالا بنسبة تصل إلى 90%، مما يضيف إلى نتائج تجارب ناجحة للقاحين آخرين يجري تطويرهما في إطار الحرب لإنهاء أسوأ جائحة في القرن.

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المصدر: روسيا اليوم



