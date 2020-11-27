الجمعة 27-11-2020
الوكيل الاخباري

استثناء محطات محروقات جديدة من الحظر

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كندا تعلن استعدادها لتطعيم 3 ملايين شخص بلقاح كورونا

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الجمعة، 27-11-2020 09:57 ص

النفط يتماسك قرب أعلى مستوى في 8 أشهر

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الوكيل الاخباري-  تراجعت أسعار النفط في تعاملات هادئة ، في الولايات المتحدة، إذ انخفضت وسط مخاوف من زيادة المعروض وشكوك بشأن إمكانية قضاء لقاح على جائحة فيروس "كورونا".

وبحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، نزل خام "برنت" 0.10% إلى 47.74 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن فقد 1.7% خلال الليل.

وهبط الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" 80 سنتا، أو 1.75%، إلى 44.91 دولار للبرميل.

صعد كلا الخامين القياسيين نحو 6% هذا الأسبوع بعد أن أعلنت "أسترازينيكا" في وقت سابق هذا الأسبوع أن لقاحها لكوفيد-19 قد يكون فعالا بنسبة تصل إلى 90%، مما يضيف إلى نتائج تجارب ناجحة للقاحين آخرين يجري تطويرهما في إطار الحرب لإنهاء أسوأ جائحة في القرن.

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المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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