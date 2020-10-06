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الثلاثاء، 06-10-2020 09:15 ص

النفط يحافظ على مكاسبه بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

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وتراجعت الأسعار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من خمسة في المئة أمس الاثنين بعد أن قال، إنه سيعود إلى البيت الأبيض، ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.


وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولار للبرميل في الساعة الـ 0134 بتوقيت غرينتش.



 




 

 


 

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