الثلاثاء 20-04-2021
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الثلاثاء، 20-04-2021 11:39 ص

النفط يرتفع إلى ذروة ما يزيد عن شهر بفضل الدولار الضعيف

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في ما يزيد عن شهر، يوم الثلاثاء، إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية، وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو، 66 سنتا، ما يوازي 1%، إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، الذي ينتهي العمل به اليوم، 70 سنتا ما يعادل 1.1% إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعا 59 سنتا ما يوازي 0.9%.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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