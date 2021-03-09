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الثلاثاء، 09-03-2021 01:44 م

النفط يرتفع بعد تراجع مخاوف توقف السعودية عن الإمدادات

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الثلاثاء، بعد أن انتعشت الأسعار بفضل تحفيزات الولايات المتحدة الأمريكية التي تم الموافقة عليها من قبل الكونغرس.

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ووصلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/ أيار إلى 68.82 دولار للبرميل، مع توقعات بتراجع محتمل لمخزونات النفط الخام في أمريكا، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.


وارتفع خام تكساس لعقود شهر أبريل/نيسان إلى 65.56 دولار للبرميل.


وبسبب الهجوم على منشآت السعودية النفطية، كانت هناك مخاوف من تعطل الإمدادت القادمة من المملكة لكل دول العالم، لكن تراجعت هذه المخاوف الآن.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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