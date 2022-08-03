النفط يرتفع بعد قرار زيادة الإنتاج من أوبك +

الوكيل الاخباري - ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% لتمحو الخسائر المبكرة، بعد أن رفعت (أوبك+) إنتاج النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط للشهر المقبل.

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وفي الاجتماع الأخير، قرر التحالف زيادة الإنتاج في آب إلى 648 ألف برميل في اليوم وكانت الأسواق تتوقع زيادة متواضعة فقط لشهر أيلول.

وزار الرئيس الأميركي جو بايدن المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، ودعا أوبك إلى ضخ المزيد من النفط الخام، ولكن القيود المفروضة على القدرات وعدم قدرة بعض الدول الأعضاء على تحقيق أهداف الإنتاج جعلت احتمال حدوث أي زيادة كبيرة في العرض غير مرجح.

