الثلاثاء 27-09-2022
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الثلاثاء، 27-09-2022 11:02 ص

النفط يرتفع عالمياً وتوقعات بخفض الإنتاج

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الثلاثاء، قرابة 1%، بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها منذ 9 أشهر في يوم أمس الاثنين، وسط مؤشرات على أن تحالف (أوبك+) قد يشرع في خفض الإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر تشرين الثاني 1.17 دولار أو 1.39 بالمئة إلى 85.23 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.13 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.

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وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما والذي كان لامسه في يوم أمس الاثنين، مما أضفى بعض الشعور بالاطمئنان على سوق النفط.


وفي رد فعل على الانخفاضات الأخيرة، ألمح مسؤولون من كبار المنتجين إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار. ( investing

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