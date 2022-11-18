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الجمعة، 18-11-2022 09:47 ص

النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد خسائر أسبوعية

نفط


الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التداولات الآسيوية المبكرة، الجمعة، مع انخفاض الدولار، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة الأميركية وكذلك توقعات ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.

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ودعم انخفاض طفيف للدولار أسعار النفط اليوم الجمعة نظرا لأن تراجع العملة الأميركية يجعل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.


وسادت مخاوف الركود هذا الأسبوع على الرغم من قرب تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، وخفض مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك ومنتجين مستقلين الإمدادات.

 

سكاي نيوز


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