النفط يرتفع وبرنت فوق 87 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة في إيران وتعهد بكين في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6% إلى 87.2 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.22 دولار للبرميل مرتفعا 54 سنتا أو 0.7%.



ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون باسم “أوبك+”، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعا افتراضيا في الأول من فبراير. ( وكالات )