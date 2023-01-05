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الخميس، 05-01-2023 07:38 ص

النفط يسجل أسوأ بداية سنوية منذ 32 عاما

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الوكيل الاخباري - انتعشت أسعار النفط في التداولات الآسيوية المبكرة الخميس بعد انخفاضها أكثر من 9 بالمئة في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ 32 عاما، إذ استغل المستثمرون التراجع لشراء العقود الآجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب على الوقود مستقرا في الأجل الطويل.

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وجاء الانتعاش بعد يومين شهدا انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين بالقلق من ركود عالمي محتمل وفيما بدت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر مستهلكَين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، ضعيفة.


وأثرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة على الأسعار في الجلسة السابقة.
وقال معهد إدارة التوريدات إن التصنيع الأميركي سجل المزيد من الانكماش في ديسمبر منخفضا للشهر الثاني على التوالي إلى 48.4 من 49.0 في نوفمبر، ليسجل أضعف قراءة منذ مايو 2020.


كما أظهر مسح أجرته وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل الشاغرة انخفضت 54 ألفا إلى 10.458 مليون فرصة في اليوم الأخير من نوفمبر، مما أثار مخاوف من أن يستغل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سوق العمل الشحيح سببا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

 

سكاي نيوز


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