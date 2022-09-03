النفط يسجل أسوأ خسارة أسبوعية عالمياً منذ أكثر من شهر

الوكيل الإخباري -

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سجلت أسعار النفط العالمية، هبوط بنسبة 6.4%، والتي تعد أعلى وتيرة منذ نهاية تموز الماضي، ليسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 5 أسابيع.ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن هذا الهبوط يعود الى إغلاق الصين لمركزها التكنولوجي شنتشن، وما أثاره من مخاوف بشأن استهلاك الطاقة في البلد التي تعد أكبر مستورد للنفط.وذكرت الوكالة أن خام "برنت" قد أنهى التعاملات على ارتفاع 66 سنتا أو بنسبة 0.7% ليصل إلى 93.02 دولار للبرميل.أما خام غرب تكساس الوسيط فقد ختم تعاملاته على ارتفاع 26 سنتا أو 0.3% ليصل إلى 86.87 دولار للبرميل، حيث انخفض خام القياس الأمريكي على مدار الأسبوع، بنسبة 6.7%.