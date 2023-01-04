الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

العمل تستثني قطاعات من قرار وقف الاستقدام

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية

مجلس النواب يستمع الأحد المقبل لخطاب الموازنة

محافظ المفرق: نتعامل مع سيول قادمة من دول الجوار

الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022

خبير نفطي يبيّن أثر تعديلات نظام تسعير المحروقات على السعر المحلي

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية لتكميلية التوجيهي

 
الأربعاء، 04-01-2023 03:28 م

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

LYNXMPEA760SZ_L


الوكيل الإخباري - اتسعت خسائر النفط الخام خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بمتحور يوم القيامة الجديد الذي يجتاح الصين.

وألقت الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا في الصين مزيدًا من المخاوف بشأن تعافي الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم بعد أيام قليلة من تفاؤل لم يدم بشأن تخفيف القيود الصينية.

اضافة اعلان


وهبطت أسعار الخام القياسي برنت دون مستويات الـ 80 دولار للبرميل بتراجع في حدود 2.6% نزولا إلى مستويات قرب الـ 79.9 دولار للبرميل بخسائر بلغت نحو 2.2 دولار للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي الخفيف نايمكس في حدود 2.7% نزولا إلى مستويات دون الـ 75 دولار للبرميل بتراجع بلغت قيمتها نحو دولارين في البرميل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.

وتترقب الأسواق بيانات المخزون الأمريكية غدًا الخميس، تزامنا مع مراقبة نتائج اجتماع محضر الفيدرالي الأمريكي اليوم والذي قد يمنح الدولار مزيدًا من القوة ترفع من تكلفة شراء ونقل النفط ما يمثل رياحًا عكسية للأسعار. ( investing

إقرأ ايضا
11

استثمار العقارات ام الأسهم؟

303036-90634

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

SinkholeMoney

التضخم في بلد الأموال يرتفع إلى 2.8 % خلال 2022

222791

دبي تطلق خطة اقتصادية بـ8.7 تريليون دولار للعقد المقبل

بببب2

أزمة الطاقة تصل إلى المخابز في فرنسا

1 - Copy

في التسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب محليا 30 قرشا

أخبار متعلقة
BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

عالمياً.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

بب

الدولار يستقر عالمياً

LYNXMPEIBR03E_L

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع

moved_LYNXMPEHB50GO_L

صعود مثير لعقود الطاقة الآجلة عالمياً ينذر بنهاية عام مأساوي

63aaaacb4c59b765ee146ce4

البورصات الآسيوية تحقق مكاسب بعد تخفيف الصين قيود كورونا

نفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين