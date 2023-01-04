النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

الوكيل الإخباري - اتسعت خسائر النفط الخام خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بمتحور يوم القيامة الجديد الذي يجتاح الصين.



وألقت الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا في الصين مزيدًا من المخاوف بشأن تعافي الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم بعد أيام قليلة من تفاؤل لم يدم بشأن تخفيف القيود الصينية.

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وهبطت أسعار الخام القياسي برنت دون مستويات الـ 80 دولار للبرميل بتراجع في حدود 2.6% نزولا إلى مستويات قرب الـ 79.9 دولار للبرميل بخسائر بلغت نحو 2.2 دولار للبرميل.



وانخفض الخام الأمريكي الخفيف نايمكس في حدود 2.7% نزولا إلى مستويات دون الـ 75 دولار للبرميل بتراجع بلغت قيمتها نحو دولارين في البرميل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.



وتترقب الأسواق بيانات المخزون الأمريكية غدًا الخميس، تزامنا مع مراقبة نتائج اجتماع محضر الفيدرالي الأمريكي اليوم والذي قد يمنح الدولار مزيدًا من القوة ترفع من تكلفة شراء ونقل النفط ما يمثل رياحًا عكسية للأسعار. ( investing )

