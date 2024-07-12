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النفط يصعد بعد تباطؤ التضخم بأميركا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

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الجمعة، 12-07-2024 10:30 ص

النفط يصعد بعد تباطؤ التضخم بأميركا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلا أنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

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وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.73 دولار للبرميل.


كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 46 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 83.08 دولار للبرميل.


وارتفع العقدان في الجلستين السابقتين، لكنهما يتجهان لتسجيل خسارة أسبوعية.


وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للهبوط بنحو واحد بالمئة على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب.





 




 

 


 

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