النفط يصعد للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصيني

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند نهاية التسوية أمس الجمعة، وسجلت بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وقالت وكالة الطاقة الدولية إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كورونا في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.

اضافة اعلان



وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7 % عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل.



وزادت أسعار الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.2 % إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية.



وخلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بلغت 2.8 % وخام القياس الأميركي 1.8 % .



كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، وهو ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية الأميركية. ( سكاي نيوز )

