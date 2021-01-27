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الأربعاء، 27-01-2021 12:58 م

النفط يصعد مع انحسار إصابات كورونا في الصين

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الوكيل الاخباري - صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، وسجلت الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، أدنى مستوى يومي للزيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أكثر من أسبوعين.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 56.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، لتعزز مكاسب محدودة حققتها أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 52.98 دولار للبرميل، لتتعافى من خسائر تكبدتها أمس الثلاثاء.


وقالت فاندانا هاري محللة سوق النقد لدى فاندا انسايتس "خام غرب تكساس الوسيط ارتفع قليلا على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وفقا لما أعلنه معهد البترول الأميركي، ما بدد أثره زيادات في البنزين ونواتج التقطير".


وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، انخفضت 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير كانون الثاني مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 430 ألف برميل.

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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