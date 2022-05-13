النفط يصعد.. وعوامل أميركية صينية تعيق مكاسبه

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة جائحة كورونا، أثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 109.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0403 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.55 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 107.68 دولار للبرميل.ومع ذلك تتجه عقود خامي القياس نحو تسجيل تراجع أسبوعي، مع توقع انخفاض خام برنت نحو ثلاثة بالمئة وهبوط الخام الأميركي حوالي اثنين بالمئة.ما زالت السوق تشهد تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.