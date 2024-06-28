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الجمعة، 28-06-2024 11:58 ص

النفط يصعد ويحقق مكاسب أسبوعية وشهرية

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الوكيل الاخباري-  ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم تنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ قريبا خفض أسعار الفائدة، كما طغت المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المرتبطة بالطقس على مؤشرات ضعف الطلب.

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وارتفعت عقود شهر آب الآجلة لخام برنت التي يحل أجلها اليوم الجمعة 48 سنتا بما يعادل إلى 86.87 دولار للبرميل، كما ارتفع عقد برنت لشهر سبتمبر 0.53 بالمئة إلى 85.71 دولار للبرميل.


وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر آب 52 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 82.26 دولار للبرميل.


ويحقق خاما القياس زيادة بنحو 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما يتجهان لتحقيق مكاسب بما يزيد قليلا على 6 بالمئة على أساس شهري.

 




 

 


 

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