النفط يعاود الارتفاع وسط غموض سياسي في أميركا والشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما بدد بعض ضغوط ارتفاع الدولار والطلب الضعيف في الصين.



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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 15 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 85.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتًا يوم الجمعة.



وسجل خام غرب تكساس الأميركي 82.41 دولار للبرميل مرتفعًا 20 سنتًا أو 0.2 بالمئة.

وبددت أسعار النفط تأثير الدولار الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب.

سكاي نيوز عربية