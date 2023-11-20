النفط يعزز مكاسبه وسط توقعات بخفض أعمق لإنتاج أوبك+

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة "أوبك+" الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ 4 أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط، بسبب الحرب على غزة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1% إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات ليسجل 75.97 دولار للبرميل.



وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2% إلى 76.17 دولار للبرميل.

