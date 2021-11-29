النفط يعوض خسائره ويرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعويض بعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو عشرة دولارات للبرميل، وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس كورونا أوميكرون ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.05 دولار أو 4.2 في المئة إلى 75.77 دولار للبرميل بحلول الساعة (0014) بتوقيت غرينتش بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولار أو 4.8 في المئة إلى 71.42 دولار للبرميل، بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.



وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة، أكثر من عشرة في المئة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل/نيسان 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.

سبوتنيك عربي