النفط يقفز بمعدل نمو السعودية إلى 11.8 % بالربع الثاني

الوكيل الإخباري - واصل الاقتصاد السعودي نموه القوي في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من أسعار النفط التي ارتفعت بشدة هذا العام.



وقالت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان اليوم الأحد، إن التقديرات السريعة أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 11.8 % في الربع الثاني من العام، مقارنة بنفس الفترة من 2021.



وبينت أنه يعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1 % ، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4 %.

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وكان الاقتصاد السعودي حقق نموا بنسبة 9.9 % في الربع الأول من العام الجاري، مع انتعاش الطلب على النفط وارتفاع أسعاره خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والتعافي من تداعيات كورونا. ( سكاي نيوز )





