النفط يهبط أكثر من دولارين عالمياً

الوكيل الاخباري - تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل، الاثنين، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكورونا إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.

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وهبط خام برنت 2.16 دولار أو 2.6% ليجري تداوله عند 81.47 دولار للبرميل في الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 كانون الثاني/ يناير.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.08 دولار أو2.7% إلى 74.20 دولار للبرميل.



وانخفض الخام إلى 73.82 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021.



وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ 10 أشهر الأسبوع الماضي، 3 انخفاضات أسبوعية متتالية.



وأنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4.6% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.

وكالات