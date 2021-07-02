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الجمعة، 02-07-2021 04:14 م

النفط يهبط بعد ' تمديد أوبك+' المحادثات بشأن الإمدادات

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم بعد إرجاء وزراء "أوبك+" اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج، فيما قالت مصادر إن الإمارات عرقلت خططا لإعادة مليوني برميل يوميا إلى السوق في النصف الثاني من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 75.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش بعد أن زادت 1.6 بالمئة أمس الخميس.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 75.08 دولار، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة أمس الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2018.


وحقق الخامان القياسيان مكاسب أمس الخميس بفعل خطط حذرة على نحو غير متوقع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، والاقتراح الذي قالت مصادر إنه مدعوم من السعودية وروسيا كان أن تضيف مجموعة المنتجين 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس حتى نهاية العام.


لكن الأسعار تراجعت بعد تقارير ذكرت أن الخطة واجهت معارضة من الإمارات وأرجأت "أوبك+" الاجتماع الوزاري إلى اليوم.


وحام غرب تكساس على مسار الارتفاع 1.6 بالمئة في الأسبوع، فيما من المتوقع أن تشهد سوق الخام الأمريكية شحا إذ ترتفع معدلات تشغيل مصافي التكرير لتلبية تعافي الطلب على البنزين.


ويتجه برنت صوب انخفاض 0.5 بالمئة في الأسبوع، مما يعكس مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أجزاء من آسيا حيث ترتفع الإصابات بسلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا.


ويقول محللو "سيتي" إنهم لا يتوقعون أن يرتفع خام غرب تكساس إلى علاوة إلى برنت بسبب أنهم يتوقعون ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي في نهاية 2021 وأن يواصل النمو في 2022.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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