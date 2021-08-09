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الإثنين، 09-08-2021 11:43 ص

النفط يهبط جراء قيود كورونا في الصين وارتفاع الدولار

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الوكيل الاخباري- هبطت أسعار النفط ما يزيد عن 2% اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، ومخاوف من احتمال انتكاس التعافي العالمي للطلب على الوقود جراء قيود جديدة لمواجهة جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد في آسيا، وعلى الأخص الصين.

وهبطت عقود خام برنت الآجلة 1.52 دولار أو ما يعادل 2.2 % إلى 69.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبطت ستة بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة تتكبدها في أربعة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو ما يعادل 2.4 % إلى 66.64 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت قرابة سبعة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في تسعة أشهر.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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