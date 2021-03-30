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الثلاثاء، 30-03-2021 12:22 م

النفط يهبط مع فتح قناة السويس

النفط
أرشيفية


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد أيام من التوقف بفعل جنوح سفينة عملاقة.

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وتحول تركيز الأسواق الآن إلى اجتماع مجموعة "أوبك" هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تجري مناقشة تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.


وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، انخفض خام "برنت" بواقع 15 سنتا إلى 64.83 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بواقع 12 سنتا ليسجل 61.44 دولار للبرميل.


واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء أمس الإثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن"، التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، مما أدى إلى ازدحام عدد كبير من السفن انتظارا لعبور الممر الملاحي.


ومع انحسار المخاوف من نقص الإمدادات الحاضرة، تحول اهتمام السوق إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في فيينا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك".


وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية في "فيليب فيوتشرز" في سنغافورة: "القرار الذي تقوده السعودية لمنع زيادة الإنتاج سيؤدي لشح استثنائي في سوق النفط في ظل السحب من المخزونات".


وتناقش أوبك إبقاء القيود على الإنتاج، التي حجبت ملايين البراميل عن السوق يوميا، لدعم الأسعار وهي استراتيجية نجحت إلى حد بعيد في الأشهر الأخيرة.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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