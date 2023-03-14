الثلاثاء 14-03-2023
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رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية
وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني
انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي
توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مجموعة المطار الدولي تحتفل بمرور عشرة أعوام على افتتاح مبنى المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي
Blink يوفر خدمة Apple Pay لعملائه في الأردن
18 فكرة ريادية و10 شركات ناشئة تتأهل إلى المرحلة النهائية من "زين المبادرة 6"
متطوعو البنك العربي يشاركون في حملة تشجير في محمية الأزرق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
كورونا
كورونا
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا قد تنتهي هذا العام
منشأ كورونا.. الصحة العالمية تتحدث عن 'واجب أخلاقي'