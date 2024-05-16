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الخميس، 16-05-2024 03:03 م

النفط يواصل ارتفاعه بعد بيانات أمريكية

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الوكيل الاخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من المتوقع.  

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وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 79.05 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" 0.4% إلى 83.10 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر مايو الجاري، حيث تراجعت بواقع 2.5 مليون برميل، بينما التقديرات أشارت إلى انخفاض بمقدار 400 ألف برميل.

وأمس ارتفعت أسعار النفط في ظل بيانات مخزونات الخام الأمريكي، وأغلق الخام الأمريكي التعاملات على زيادة بنسبة 0.45% وخام "برنت" على ارتفاع نسبته 0.8%.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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