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الثلاثاء، 26-07-2022 08:42 ص

النفط يواصل الارتفاع لليوم الثاني عالمياً

نفط5


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

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وارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أيلول 1.51 دولار، أو 1.4 بالمئة إلى 106.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0339 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 1.9 بالمئة في اليوم السابق.


كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول 1.36 دولار، أو 1.4 بالمئة إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1 بالمئة يوم الاثنين.
وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا يوم الاثنين بعدما قالت شركة جازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 بالمئة فقط من طاقته. 


وسيجعل تقليص روسيا للإمدادات الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة زيادة الطلب في الشتاء. وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، احتمال تقنين الغاز للصناعة للحفاظ على التدفئة لمواطنيها خلال أشهر الشتاء.


وقد يدفع هذا المستخدمين النهائيين لمبادلة الغاز بمنتجات نفطية، خاصة الديزل. لكن هذا ينطوي أيضا على مخاطر لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار للسائقين الذين يعتمدون على الوقود.


وكالات


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