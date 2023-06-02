الجمعة 02-06-2023
الوكيل الاخباري

عمر العبداللات ينشر فيديو كواليس زفة "حسين ورجوة" -فيديو

قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

الكشف عن أمراض تمنعك من تناول صفار البيض

الصحف القطرية تبرز حفل زفاف ولي العهد على صدر صفحاتها

النفط يواصل الصعود بعد بيانات مفاجئة

أسعار الذهب عالميا تتجه لأفضل أسبوع في شهرين

شاهد الإطلالة الثانية لولي العهد وعروسه الأميرة رجوة-فيديو

ما هي العبارة العربية التي تزين التاج الماسي للأميرة رجوة؟

وفيات الجمعة 2-6-2023

روسيا تطور سفنا عسكرية جديدة مزودة بطائرات بدون طيار

 
الجمعة، 02-06-2023 10:31 ص

النفط يواصل الصعود بعد بيانات مفاجئة

64798e064c59b750f225c88e


الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط الصعود في تعاملات اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام.

اضافة اعلان

 

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.96% إلى 70.77 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.01% إلى 75.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أغلقت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع ملحوظ، حيث صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.3% في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنحو 3%.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الخميس، إن مخزونات النفط الخام ‏ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات نواتج ‏التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين.‏

كذلك لقيت الأسعار دعما من بيانات صينية عززت الآمال بانتعاش الطلب على الذهب الأسود، وأظهرت بيانات مسح لنشاط المصانع في الصين خلال شهر مايو نموا تجاوز التوقعات. 

كما تترقب الأسواق اجتماع "أوبك+"، المزمع عقده في الرابع من يونيو 2023، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة، وسط توقعات أن المجموعة ستبقي التخفيضات والإنتاج دون تغيير. 

إقرأ ايضا
6afea729-e9e4-4f4f-8211-71aa93a07c71

مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى

1685685364_image-780x470

أسعار الذهب عالميا تتجه لأفضل أسبوع في شهرين

64789e404236046c331d065c

هولندا.. ارتفاع التضخم

64787a8b4c59b74dba6184a4

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

_116559914_7d5f4012-0bd7-41c4-99cd-18661348ec78

إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مجدداً

482076_1_1672209794

توقعات بشأن الفائدة الأميركية تربك أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب

upload_1675749698_644069955

أمين أوبك: العالم معرض لنقص إمدادات النفط والوقود

نفط2

انخفاض أسعار النفط عالميا

نفط8

النفط يستقر بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

64634b6e4c59b71b0f78e81b

الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً