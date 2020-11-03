الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 03:38 م

النفط يواصل الصعود في ظل الانتخابات الأمريكية

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الوكيل الإخباري- استأنفت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 40 دولارا للبرميل.

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ويأتي الارتفاع على الرغم من وجود مخاوف حيال الطلب العالمي على النفط بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.


وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3% إلى 40.14 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:25 بتوقيت موسكو، بينما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.31% إلى 38.03 دولار للبرميل.


وتخفض دول مجموعة "أوبك+" إنتاج النفط منذ مايو الماضي لدعم الأسعار، وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي. ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات بواقع مليوني برميل يوميا في يناير المقبل.
ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعها القادم الكامل في 30 نوفمبرالجاري وأول ديسمبر المقبل.



 




 

 


 

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