النفط يواصل صعوده بعد إغلاق خط أنابيب رئيسي بأميركا

الوكيل الإخباري - واصل النفط مكاسبه، خلال جلسة الثلاثاء، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي ينقل الموارد إلى الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف إزاء شح محتمل في الإمدادات في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار، أي 1.5 % ، إلى 79.15 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أي 1.4 في المئة، إلى 74.22 دولار.



وزاد كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة.



وظهرت مخاوف بشأن إنتاج النفط الروسي بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا قد تخفض الإنتاج. ( سكاي نيوز )