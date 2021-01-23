السبت 23-01-2021
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السبت، 23-01-2021 09:53 ص

النفــط يتراجــع %1 مــع ارتفــاع إصابــات كورونــا

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الوكيل الاخباري - هوت أسعار النفط يوم أمس الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 11 شهرًا الذي بلغته الأسبوع الماضي، إذ تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام.

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ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 52.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 18 سنتا الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو ما يعادل 1.03 بالمئة إلى 55.52 دولار للبرميل، لتمحو مكسبًا بواقع سنتين حققته الخميس.


وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أوندا: «تماشيًا مع مزيد من الأجواء الحذرة التي أظهرتها الأسواق المالية اليوم في آسيا، تراجع العقدان ...».


وأضاف: «يترك الانخفاض هذا الصباح العقدان عند منتصف نطاقيهما في أسبوعين. من المحتمل أن يكونا منكشفين على تصحيحات أعمق إذا أظهرت البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية هذا المساء ارتفاعا غير متوقع».


وتترقب السوق البيانات الرسمية لمخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الجمعة، بعد بيانات للقطاع كشفت يوم الأربعاء زيادة مفاجئة 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وعزز تعافي الطلب على الوقود في الصين مكاسب السوق في أواخر العام الماضي بينما تخلفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الانتعاش، لكن ذلك المصدر من الدعم يتبدد إذ أدت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الانتشار.




المصدر : الايام


 




 

 


 

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