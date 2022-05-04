النقد الدولي يبدأ مراجعته الرابعة لأداء اقتصاد الأردن

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تعود بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، خلال شهر أيار الحالي، حيث تبدأ بتنفيذ مراجعتها الرابعة لأداء إقتصاد الأردن، وفق برنامج التسهيل الممدّد.

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وسوف تبحث البعثة خلال زيارتها، مراجعة برنامج الإصلاح المالي للأردن والمؤشرات الاقتصادية وانعكاس الأزمة الأوكرانية محليا، والتي كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم من حيث المخزون الغذائي وتنامي ارتفاع أسعار الأغذية.



ووفق البيانات فإن نجاح المراجعة الرابعة يسهم في صرف الصندوق نحو 137.240 مليون وحدة صرف؛ أي ما يعادل 184 مليون دولار، بنسبة 40% من حصة الأردن في برنامج التسهيل الممدد. (المملكة)





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