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السبت، 13-07-2024 08:59 ص

النقد الدولي يحذر الولايات المتحدة من احتمال انخفاض الطلب على سنداتها الحكومية

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الوكيل الاخباري- قال صندوق النقد الدولي، إن الولايات المتحدة تخاطر بمواجهة انخفاض مفاجئ في الطلب على سنداتها الحكومية بسبب عجز السلطات عن استعادة الاستقرار في المنظومة المالية الأمريكية.

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وجاء في تقرير للصندوق: "يمكن أن تتجلى مخاطر الاستقرار المالي في شكل انخفاض غير متوقع في الطلب الأجنبي على الأوراق المالية الأمريكية ذات الدخل الثابت، والتي تشكل عنصرا رئيسيا في الالتزامات الخارجية للبلاد".

وحذر صندوق النقد الدولي، من أن هذا التهديد قد يتحقق إذا عجزت السلطات الأمريكية عن استعادة الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني.

ووفقا لتوقعات الصندوق، يبقى احتمال حدوث مثل هذا الخطر، معتدلا بسبب الوضع المهيمن للدولار كعملة احتياطية.

ظهرت سندات الخزينة الأمريكية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب. وتم طرح سندات مستحقة الأداء بعد عدد معين من السنوات وبنسبة فائدة محددة لجمع المال من العموم ومن المؤسسات. واستمرت الحكومة الأمريكية في الحصول على تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية من خلال بيع سندات الخزينة إلى يومنا هذا.

 




 

 


 

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