السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية العيسوي يلتقي عددا من المحاربين القدامى

10 معلومات هامة حول الشعور بالعطش خلال صيام شهر رمضان

انخفاض إقبال الأردنيين على رحلات العمرة في شهر رمضان الحالي

النواب يواصل مناقشة المعدل لقانون الشركات الاحد

تعيين أول قاضية محجبة بالمحكمة العليا باميركا

التربية تنعى المعلم حسام الرحاحلة

وزير الزراعة يصل سوريا ويقيم يومين

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

انتهاء أزمة الشاحنات الأردنية العالقة على معبر البطحاء السعودي

السعودية.. ضبط قرابة 17 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة والحدود خلال أسبوع

 
السبت، 25-03-2023 02:55 م

النقد الدولي يحذر: لبنان يمر بلحظة خطيرة

1637342438256


الوكيل الإخباري - حذّر صندوق النقد الدولي، من أن لبنان يمرّ في لحظة خطيرة للغاية في ظل انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها.

اضافة اعلان


وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة لبيروت، قال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو: "نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق، مضيفاً أن الستاتيكو القائم والتقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها".


وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة.


وفي ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أشار ريغو الى أنّ اللبنانيين أحرزوا تقدماً، لكن للأسف التقدم بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع. ( البيان )

إقرأ ايضا
320232211455975940990

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

LYNXNPED8J0CJ_L

مستشار اقتصادي للبيت الأبيض: الفيدرالي فقد السيطرة

000_324288M (1)

النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم المخاوف من أزمات البنوك

2148206-1616392633

بايدن مطمئنا المستثمرين: المصارف على ما يرام

320232311356900820273

40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً

Fr_2215WYAA8aig

التضخم يجبر بريطانيين على السكن في قوارب

أخبار متعلقة
4

شروط من البنك الدولي لتمويل ايصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان

1678706890.1631

تراجع تاريخي.. الليرة اللبنانية تتخطى 100 ألف مقابل الدولار

2202315132834431119381

انهيار تاريخي جديد لليرة اللبنانية .. 90000 ليرة تساوي دولاراً واحداً

2523

أمين عام جمعية مصارف لبنان: لا سيولة لدى البنوك

58637_1_1630764941

لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

1-407-scaled

لبنان: مضاعفة الرسوم الجمركية يزيد حدة الأزمة المالية والاجتماعية