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الثلاثاء، 12-04-2022 11:34 م

النقود الاحتياطية لدى المركزي ترتفع 112 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - نمت قيمة النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 112.2 مليون دينار وبنسبة 1.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة النقود الاحتياطية 9.92 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021، بحسب جداول البنك المركزي.

وكانت قيمة النقود الاحتياطية لدى المركزي تبلغ 9.81 مليار دينار في نهاية العام 2021.

وتعرف النقود الاحتياطية على أنها مجموع النقد المصدر مضافا إليه احتياطيات البنوك الإلزامية والفائضة بالدينار لدى البنك المركزي.

أما النقد المصدر، فهو النقد الذي أصدره البنك المركزي ويتكون من النقد المتداول بيد الجمهور مضافا إليه النقد في الصندوق لدى البنوك المرخصة.

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