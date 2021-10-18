الهند تطالب قطر بتسريع تسليمها شحنات مؤجلة من الغاز

الوكيل الاخباري- طلبت الهند من قطر تسريع تسليم شحنات مؤجلة من الغاز وسط أسوأ أزمة طاقة في خمس سنوات يعيشها البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن نيودلهي طلبت من الدوحة تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال.



وأوضحت المصادر أن أعمال صيانة للبنية التحتية لشركة "قطر غاز"، مورد الغاز الطبيعي المسال، حالت دون تسليم 50 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للهند هذا العام، وإضافة إلى تلك الكمية طلبت وزارة النفط الهندية 8 شحنات سبق أن طلبت تأجيلها العام الماضي بعد أن أدت إغلاقات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب على الغاز الطبيعي المسال.



وتعاني الهند أسوأ نقص في الكهرباء منذ مارس 2016 بسبب نقص حاد في الفحم وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

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المصدر: روسيا اليوم