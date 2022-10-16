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الأحد، 16-10-2022 04:43 م

الهند تطرح 75 وحدة مصرفية رقمية

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن طرح 75 وحدة مصرفية رقمية، فيما تسعى الحكومة الاتحادية إلى تعزيز الشمول المالي في البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة.

وقال مودي على الانترنت، بمناسبة إطلاق هذا الشكل الجديد من وحداته المصرفية في 75 منطقة هندية "سيجد الأشخاص الذين يعيشون في بلدات وقرى صغيرة مزايا مثل تحويل المال للاستفادة من القروض"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

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وأضاف "الوحدات المصرفية الرقمية هي خطوة كبيرة أخرى" تجاه جعل الخدمات المصرفية متاحة بشكل أكبر للمواطنين".


وستعمل الوحدات المصرفية الرقمية الـ75، على تعزيز الشمول المالي ودعم التجربة المصرفية للمواطنين.

 

البيان


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