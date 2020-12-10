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الخميس، 10-12-2020 02:42 م

الهند تقدم مليوني دولار للأونروا من أصل 10 ملايين تعهدت بها على مدار عامين

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الوكيل الاخباري - قدمت حكومة الهند 2 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا"، وذلك لدعم برامج الوكالة وخدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

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وقال ممثل الهند في فلسطين سونيل كومار: "بالنيابة عن حكومة الهند، أود أن أعرب عن خالص تقديري للجهود التي تبذلها الأونروا. ستواصل الهند دعم أنشطة الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية والمساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين".


وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية ف. موراليداران، أعلن خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتبرعات للأونروا الذي عقد في 23 يونيو 2020، أن بلاده ستساهم بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للأونروا على مدى العامين المقبلين 2021 و2022.


وبالتبرع هذا الذي تقدمه دلهي يكون مجموع التبرعات الهندية إلى "الأونروا" بلغ 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2020.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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