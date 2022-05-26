الهند تواصل شراء النفط الروسي وتبحث أسلوب دفعه

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "The Times of India" بأن الهند لا تزال تشتري النفط الروسي، وتدرس حاليا أفضل أسلوب لدفع أثمانه في ظروف العقوبات المفروضة على روسيا.

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ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه يتواصل حاليا إنشاء آلية لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل والروبية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يتخذ بعد، ويجري بحث أساليب الدفع، فيما لا تزال "ظروف الخصومات غير متفق عليها".



وكتبت الصحيفة، سابقا، أن روسيا ارتفعت في أبريل الماضي من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الرابعة في قائمة موردي النفط إلى الهند. وازدادت حصة روسيا في مشتريات النفط الهندية إلى 6%، أي نحو 277 ألف برميل يوميا، وذلك مقارنة مع نحو 66 ألف برميل يوميا في مارس الماضي. وأضافت أن هذه الأحجام سترتفع في الأشهر القريبة القادمة، إذ أن الأسعار المخفضة تشجع الطلب من جانب الهند.



وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا منحت الهند فرصة لزيادة مشترياتها من النفط الروسي، الذي تتخلي عنه الدول الأخرى.



ولا يزال العراق والسعودية والإمارات من المصدرين الرئيسيين للنفط إلى الهند. ولكن وفقا لقناة "NDTV" استوردت الشركات الهندية العامة والخاصة 40 مليون برميل من النفط من روسيا منذ نهاية فبراير الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن مؤشرات عام 2021 بأكمله.

روسيا اليوم