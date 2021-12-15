الوظائفي لـ الوكيل: بالرغم من كورونا بورصة عمان سجلت صعوداً في 2021

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إنه بالرغم من ازمة فيروس كورونا، إلا أن البورصة سجلت صعودا في المؤشرات خلال 2021.







وبين الوظائفي لـ " الوكيل الإخباري" أن بورصة عمان إتخذت عدة إجراءات لمواجهة أزمة الفيروس، من خلال تعزيز البيئة الإستثمارية وانعكاس ذلك على البورصة التي تعتبر مرآة الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن مؤشر بورصة عمان حقق العام الحالي صعودا حتى تاريخه بنسبة 26% مقارنة مع إغلاق العام الماضي 2020، وارتفعت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في السوق 19%، كما ارتفع معدل عدد المستثمرين اليومي ووصل إلى 1199 مستثمراً مقارنة مع معدل 837 و858 و 848 مستثمرا للأعوام الثلاث السابقة.



وحول أرباح الشركة المدرجة المساهمة العامة، قال الوظائفي إنه سجل في النصف الأول من 2021 زيادة ارباح وصلت نسبتها إلى 412% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي 2020، وخلال الربع الثالث من العام الحالي زادت بنسبة 285%، مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي.





وأشار إلى أن الإستثمار غير الأردني في البورصة حافظ على نسبة وصلت إلى 48.2% منها 37.3% لشركات ومؤسسات وصناديق استثمارية.



وأكد أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وجهود جلالة الملك التي وضعت الأردن على خارطة الاستثمار العالمية وجهود تعزيز الاستثمار والبيئة الاستثمارية وانفتاح الأردن على الدول المجاورة له دور في زيادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، منوهاً إلى أهمية التسويق لجذب المستثمرين .





ونوه إلى أن سوق بورصة عمان هو السوق الخامس بقائمة الأسواق العربية من حيث معدل الارتفاع في المؤشر العام لأسعار الأسهم.





وتفاءل الوظائفي في مستقبل البورصة بالاردن، منوها الى ان تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوقعات النمو الإيجابية وأداء الشركات المدرجة الإيجابي والجهود لتعزيز المناخ الاستثماري وإنشاء وزارة خاصة للإستثمار وإعداد قانون عصري جديد للإستثمار هي مؤشرات تدعوا للتفاؤل بالمستقبل وأن هناك فرص قادمة، ستنعكس بشكل إيجابي على البورصة.

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