الوظائف الأعلى أجرا في روسيا

الوكيل الإخباري- قالت دراسة، قام بها موقع "Rabota.ru"، إن أحد أعلى الرواتب في روسيا - 183 ألف روبل شهريا (أكثر من ألفي يورو)، تقدم للمدير الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأضافت الدراسة "يتلقى المدير الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات، دخل مالي شهري عالي. حيث يبلغ راتب هذه المهنة بشكل متوسط 183 ألف روبل شهريا. وقد يصل هذا الراتب الشهري إلى حدود 327 ألف روبل. وتشمل واجبات هذا الاختصاصي مراقبة عملية تصميم المشروع، وتحسين عمليات الإنتاج ودعم تنفيذ البرامج الجديدة، بالإضافة إلى إعداد المستندات الفنية والتواصل مع صاحب الطلبية".

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وفي المركز الثاني من بين المهن العشرة الأوائل، جاء مصمم ومطور Go – الموظف الذي يقوم بتصميم التطبيقات بلغة برمجة تم تطويرها داخليا بواسطة Google، والذي يعمل مع نظام الملفات. في روسيا يبلغ راتب هذا الموظف بشكل متوسط 165 ألف روبل شهريا. ويحصل على راتب أقل بقليل، product managers، وهو الموظف الذي يشكل استراتيجية تطوير المنتج ويدير فريق التطوير - حوالي 156 ألف روبل.



