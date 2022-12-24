الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بين استطلاع رأي، نفذه موقع (بيت.كوم ) الرائد في مجال التوظيف بالشرق الأوسط، أن (56٪) من المهنيين في منطقة الشرق الأوسط، يرغبون في العثور على وظائف جديدة في عام 2023، بينما يرغب (20٪ ) في الترقية أو زيادة الرواتب.

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وأضاف الاستطلاع، الذي اطلع "الوكيل الإخباري" على نتائجه، وشمل رأي (2988) مشاركًا من دول المملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، واليمن، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، أن قرارات الوظائف خلال السنة الجديدة بالنسبة للمهنيين والدارسين تحظى بشعبية كبيرة، على الرغم من أن (79 ٪ ) من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم سعداء بنموهم المهني والشخصي خلال عام 2022.



وأشار إلى أن (91 ٪) من المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشعرون بالإيجابية حول عام 2023 وأن ( 88 ٪ ) قد اتخذوا قرارات للعام الجديد.

ووفقا للاستطلاع فان القرارات المتعلقة بالوظيفة لعام 2023 تشمل إيجاد وظيفة جديدة بنسبة ( 56%) وتعلم مهارات جديدة في العمل بنسبة (21%) والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب بنسبة (20 %) وتحسين العلاقات مع الزملاء والمديرين بنسبة (3.0%).



وأكد غالبية المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنهم حريصون على التعلم والتطوير ولديهم أهداف طموحة لعام 2023، عبر جذب المواهب والاحتفاظ بها.



وقالوا إنه يجب على الشركات توفير الحوافز، والتوازن بين العمل والحياة ، وإمكانيات التقدم المهني التي يطلبها الموظفون .



وبيّن الاستطلاع أن من بين الذين يبحثون عن وظائف جديدة يفكر( 74 % ) في إجراء تغيير كامل في الصناعة التي يعملون فيها حاليا و( 31%) منهم سيبحث عن فرص النمو الوظيفي و ( 25%) سيبحث عن التوازن بين العمل والحياة.