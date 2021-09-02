الولايات المتحدة تسمح بالتعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، السماح بتنفيذ التحويلات المالية الشخصية إلى أفغانستان التي استولت على سلطتها مؤخرا حركة "طالبان" المتشددة.



ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخزانة أنها أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان.

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وتعتمد أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوقفت "ويسترن يونيون"، كبرى شركات تحويل الأموال في العالم، و"مونيغرام" تلك الخدمات بعد أن سيطرت "طالبان" على السلطة في كابول يوم 15 أغسطس، مما علق تدفقا لأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في حياتها اليومية.

المصدر : روسيا اليوم

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