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الخميس، 10-03-2022 10:35 ص

الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لزيادة إنتاج شركات النفط الأميركية

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الوكيل الاخباري-طلبت وزيرة الطاقة الأميركية من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.

وقالت جنيفر غرانهولم خلال كلمة في مؤتمر في هيوستن بولاية تكساس "نحتاج إلى المزيد من الإمدادات".

وأضافت أمام مسؤولين في هذه الصناعة "نحن في حالة حرب. علينا زيادة العرض القصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع من أجل تحقيق الاستقرار في السوق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأميركية"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأعلن الرئيس جو بايدن الثلاثاء، فرض حظر على الواردات الأميركية من النفط والغاز الروسيين، وأقر الكونغرس القرار أمس.

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